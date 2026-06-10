YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「東京ディズニーシー 2026.5.25の様子 | Today’s Tokyo DisneySea on May 25, 2026」と題した動画を公開した。25周年グッズ第2弾の発売日と重なり、チケットが完売した東京ディズニーシーの混雑状況や、エンターテイメントプログラム、新グッズのラインナップをレポートしている。 動画の冒頭、駐車場への渋滞やエントランスの混雑具合から、