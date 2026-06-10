元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ！！」に出演。9日の交流戦・広島戦で3点差を逆転し、サヨナラ3連勝を飾った西武の戦いを振り返った。辻氏は「序盤にソロ3本で3点取られてマズいなという感じだったんだけど、しぶとかった。追いついた時点で今のライオンズならいけるという雰囲気がある。ファンのみんなもそう思ったんじゃない？それだけチーム力が上がって来てる」と指摘した。9回、岩城が3者凡