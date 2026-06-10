YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「香港で絶対に体験したいショー&アトラクション!! | 香港ディズニーランド Day 3 Vol.3」と題した動画を公開しました。動画では、香港ディズニーランドならではの豪華なショーや、独自のアトラクションを存分に楽しむ様子が収められています。 動画の序盤では、パークで購入したお土産をディズニーホテルへ