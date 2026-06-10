尾田栄一郎氏による人気作「ONE PIECE」の公式ショップ「ONE PIECE BASE SHOP」は10日までに公式Xを更新。入店時の受付でトラブルが起きたことを謝罪した。同店の入店には公式アプリを通じた事前予約が必要となっているが、SNSで「事前予約をして予約完了メールも届いているのに、予約データが確認できないという理由で入店を拒否された」「セキュリティスタッフから不正と決めつけるような侮辱的な言葉まで投げかけられた」と