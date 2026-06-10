「全日本大学野球選手権・２回戦、周南公立大０−７日体大」（１０日、神宮球場）日体大が周南公立大に１点も許さず７回コールド勝利。「１番・二塁」の藤巻一洸内野手（４年・日大三高）が２打席連発の活躍で試合を決めた。「１本目も２本目も打った瞬間は入ると思わなかった」二回２死二塁は初球の速球を完璧な一振りで右翼席へ運んだ。自身今大会１号となる２ランで先制。続く２打席目も２−０の五回にフルカウントから