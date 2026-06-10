ゴールデンレトリバーとの出会いの一幕が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で98万5000回再生を突破し、「初日でどんだけ心開いてんねんw」「可愛すぎる」「一生推すわ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：大型犬パピーを飼った初日→帰りの車内で『緊張してしまうかな』と思ったら…予想外な光景】 想定外な初日 TikTokアカウント「will_goldenretriever