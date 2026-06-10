お父さんの腕の中で震えながら、『怖かった』としょんぼりするジャックラッセルテリアさん。飼い主さんも想定できなかった『まさかの理由』が話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなるその光景は記事執筆時点で50万回を超えて表示されており、2.9万件を超えていいねされており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：お父さんの腕の中で『怖い』と怯える犬→想定外だった『まさかの理由』と『数十秒後