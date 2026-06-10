お父さんのことが好きすぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で11万8000回再生を突破し、「幸せそう」「愛おしすぎる」「羨ましいです…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：出張から帰ったお父さん→嬉しくなった犬が、夜にお布団で…幸せが溢れ出てしまった『尊すぎる表情』】 お父さんが出張から帰った日 TikTokアカウント「piichixesip」の投稿主さんは、