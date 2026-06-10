YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「【高音質・高画質】S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ | 東京ディズニーシー : S.S. Columbia Jubilee Gala at Tokyo DisneySea」を公開しました。動画では、東京ディズニーシーのS.S.コロンビア号内で披露された、優雅なピアノ演奏の様子が収められています。 映像は、グランドピアノに向かうピアニストの姿から始まります。手前にはミニ}