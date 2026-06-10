アイリスオーヤマは、筒形デザインを採用したポータブル電源『バッテリーステーション ボトル型』を、6月11日よりインターネットサイトや全国のホームセンターを中心に順次発売する。 【画像あり】ドリンクホルダーの中に入れるのもアリ活用イメージ 同社は2024年7月にバッテリーステーションを発売しており、小型・軽量ながら大容量のバッテリー