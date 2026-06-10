YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「Disney Adventureついに出航!! | 初めてのディズニー・クルーズ・ライン Day 2 Vol.3」を公開した。今回は、ディズニー・クルーズ・ライン「Disney Adventure」でのランチの様子から、宿泊する客室のルームツアー、出航を祝うショーや出航の瞬間の様子を届けている。 デッキ6にある「Enchanted Summer Restaurant」でビュッフェランチを楽