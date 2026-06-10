YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.5.8の様子 Vol.3 | Today’s Tokyo DisneySea on May 8, 2026 : Part 3」を公開した。動画では、メディテレーニアンハーバーからファンタジースプリングスまでパーク内を散策しつつ、気になる最新フードを食べ比べる様子をレポートしている。 YamatoStyleは、パーク内の混雑状況やアトラクショ