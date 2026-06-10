YamatoStyleが「東京ディズニーシー 2026.5.8の様子 Vol.2 | Today’s Tokyo DisneySea on May 8, 2026 : Part 2」を公開した。動画では、25周年を迎えた東京ディズニーシーのパーク内の様子や、特別プログラム「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」の豪華な体験内容が速報形式でレポートされている。 今回の動画で最大の注目を集めるのは、S.S.コロンビア号で