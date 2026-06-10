YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「東京ディズニーシー 2026.5.8の様子 | Today’s Tokyo DisneySea on May 8, 2026」と題した動画を公開した。動画では、開園25周年イベント「スパークリング・ジュビリー」で賑わう、2026年5月8日のパーク内の様子を詳しくレポートしている。 この日の推定入園者数は約42,000人。修学旅行生の姿が多く見られ、パーク内は朝からかなりの活