YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「香港でしか体験できない物を!! | 香港ディズニーランド Day 3 Vol.2」を公開した。動画では、香港ディズニーランド滞在3日目の後半として、迫力満点のキャッスルショーの鑑賞や、現地ならではの限定グルメを楽しむ様子が収められている。 YamatoStyleは、お城の前で行われる『Disney Friends Live: Party at the Castle!