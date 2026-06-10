スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」は、日本時間12日に開幕する「FIFAワールドカップ2026」の全104試合ライブ配信を行うが、デイリーハイライト番組やParty Live（データテインメント配信）など、「DAZNの目」となるDAZNオリジナル番組の豪華出演キャストが決定した。【画像】ペレ、ドログバなど名選手たちの貴重映像が満載新感覚のデータテインメント配信「みんなでFIFAワールドカップ -DAZN PARTY LIVE-」や、毎日の