YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「これはもう動くテーマパーク!! | 初めてのディズニー・クルーズ・ライン Day 2 Vol.2」を公開した。動画では、最新クルーズ船「Disney Adventure」に乗船した直後の様子や、船内の豪華な設備、出航セレモニーなどを詳しく紹介している。 シャトルバスを利用してターミナルへ向かったYamatoStyleは、優先