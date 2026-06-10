お笑いコンビ「見取り図」が１０日、都内で行われた「ＬＩＦＵＬＨＯＭＥ’Ｓ賃貸管理のプロに聞く！夏の賃貸トラブル相談室」に出席した。イベントでは、２人の若手時代の賃貸住宅でのトラブルのエピソードを話したや、賃貸のお悩みあるあるクイズに挑戦。２人は読売テレビ「見取り図の間取り図ミステリー」（木曜・後１０時）で様々な家を見ていることから、盛山は「本当に冗談じゃなく、間取り関連のお仕事をいただく