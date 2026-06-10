◆米大リーグパドレス３―５レッズ＝延長１１回（９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスの松井裕樹投手（３０）が本拠のレッズ戦、３―３の延長１１回に７番手で登板。３番スチュワートに決勝の１３号２ランを浴びるなど１回を投げ１安打２失点（自責点１）で今季初黒星となった。防御率は１・８３となった。勝ち試合に起用する投手を使い果たしたパドレスが延長１１回に送り出したのは松井。タイブ