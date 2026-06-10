ウルヴァーハンプトンは9日、メキシコ代表FWラウル・ヒメネスと再契約に至ったことを発表した。なお、契約期間は2028年6月30日までの2年となり、1年の延長オプションも付随していることが発表。また、イングランド人FWアダム・アームストロングが背番号を譲ったことで、愛着のある9番のユニフォームを再び着ることも明らかになっている。現在35歳のR・ヒメネスは母国のクラブ・アメリカの下部組織出身で、2014年8月にアトレ