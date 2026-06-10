◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦大商大７―０東日本国際大＝７回コールド＝（１０日・神宮）今秋のドラフト候補の大商大・春山陽登（４年＝敦賀気比）が豪快な一発を放った。１点リードの５回２死一塁、初球の外角高めの１４３キロの直球を完璧に仕留めた。舞い上がった打球は左翼席中段まで飛んだ。“確信歩き”で着弾点を見届けた春山は一塁を回ると右手を高々と突き上げた。打ちたかっ