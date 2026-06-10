6月9日、都内で行われた著書『フルコース がんと私と家族の日々』の発売記念記者会見に、タレントの梅宮アンナ（53）が出席した。【映像】“10日婚”を振り返る梅宮アンナ 同書は2年前に告知を受けた乳がんと懸命に向き合ってきた闘病記。また、亡き父で俳優の梅宮辰夫さんたち家族の話や、再婚のことまでつづっている。そんな梅宮は、去年5月にお相手と出会ってからわずか10日で婚姻届を提出し、“10日婚”で話題とな