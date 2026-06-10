「純烈」の酒井一圭（50）が10日、自身のインスタグラムを更新。文書でファンに呼びかけを行った。「私は過去、純烈以外の仕事を引き受けられる状況にありませんでした」と説明。「チームの優先事項をシフトした結果、コンサート数を大幅に減らしました。そこにラジオやテレビ、プロデュースを組み込めた経緯があります」と続けた。「ファンの皆様にコンサートにご来場いただく、メディアを通してご覧いただく、皆様と我々の