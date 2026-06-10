高市総理大臣は、来日しているマレーシアのアンワル首相と会談し、LNG＝液化天然ガスの安定供給などについて協力を確認しました。高市総理とアンワル首相は、午前11時半から約30分間会談しました。日本はLNGの約15％をマレーシアから輸入していて、会談で両首脳は、LNGや重要鉱物のサプライチェーン＝供給網の強化で一致しました。高市総理：エネルギーに関する国際情勢の不確実性が高まっている中、日本にとって安定的なLNG供給