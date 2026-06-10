ローソンは6月9日より、3週連続で「スモーキーハイボール缶」を全国の「ローソン」にて発売する。○サントリープレミアムハイボール白州ローソン「サントリープレミアムハイボール白州＜森の豊潤な香りと余韻＞350ml」（825円）6月9日より販売されている第1弾では、毎年恒例、サントリーウイスキーの美味しさ・品質の源“白州蒸溜所”から生まれたハイボール「サントリープレミアムハイボール白州＜森の豊潤な香りと余韻＞350ml」(