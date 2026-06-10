【モデルプレス＝2026/06/10】俳優の柏原収史（47）が6月10日、自身のInstagramを更新。退院したことを報告した。【写真】緊急入院から退院したイケメン俳優、法被姿の笑顔ショット◆柏原収史、退院報告6月3日に「昨晩、自宅にて下血があり救急搬送されました」と報告していた柏原。「大腸の『憩室出血』で異常な出血量だったみたいですが、緊急手術が無事成功し今は病室で落ち着いています。関係者の皆様にはご迷惑をおかけします