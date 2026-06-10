YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.5.2の様子 | Today’s Tokyo DisneySea on May 2, 2026」を公開しました。動画では、ゴールデンウィーク期間中である東京ディズニーシーの混雑状況や、25周年のアニバーサリーイベントに沸くパークの様子を詳しくレポートしています。 エントランスを抜けてメディテレー