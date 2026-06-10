日本マクドナルドは6月17日(水)から、FIFAワールドカップ26開催を記念した期間限定商品『VIVA!ワールドマック』を全国のマクドナルド店舗で発売する。北中米をイメージしたバーガー3種の「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、「メキシカンタコスチーズチキン」、「アボカドマヨチーズシュリンプ」など全8種を展開する。それにともないマクドナルドは6月9日、都内で新商品発表会を開催した。発表会には「VI