YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「パーク最終日にまさかの大失敗 | 香港ディズニーランド Day 3 Vol.1」を公開した。動画では、香港ディズニーランド滞在3日目の様子を収めており、日曜日ながらもアトラクションをスムーズに楽しむ姿や、パレードの場所取りでの意外なハプニングが紹介されている。 滞在3日目となるパーク2日目は、ディズニー・ハリウッド・ホテルへの荷物