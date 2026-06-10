YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「【到着日】シンガポール超おすすめスポット | 初めてのディズニークルーズ Day 1 Vol.2」を公開した。動画では、シンガポールに到着した初日の様子として、チャンギ国際空港からホテルへの移動、マーライオンパークでの夜景鑑賞、さらに活気あふれるホーカーセンター「Lau Pa Sat（ラオ