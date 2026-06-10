A6Sシリーズ ハイセンスジャパンは、ネット動画もキレイに映像処理する最新の画質エンジンを搭載した4K液晶テレビ「A6Sシリーズ」を6月下旬より発売する。価格は各オープン。ラインナップと市場想定価格は以下の通り。 75型「75A6S」154,000円前後 65型「65A6S」132,000円前後 55型「55A6S」110,000円前後 50型「50A6S」99,000円前後 43型「43A6S」88,000円前後