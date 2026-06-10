20代の知人女性の家で女性の身体を触るなどのわいせつ行為をしたとして、埼玉県越谷市役所の職員の男が逮捕されました。男は容疑を一部否認しています。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、埼玉県の越谷市役所職員・荒川賢容疑者（46）です。荒川容疑者は先月24日午後10時半ごろ、知り合いの20代女性の自宅で身体を触るなどのわいせつ行為をした疑いがもたれています。2日後に女性が「身体を触られるなどした」と警察署に訪れ