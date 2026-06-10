「【朗報】猫が足を踏むのはわざと【写真】「絶対わざとだろ？」猫が足を踏んでくる＿人人人人人人人人人＞わ ざ と ！ ！ ！＜￣Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y￣ありがとうございます！」こんなポストをされたのはソラネコさんち（@mofgedama）さん。ベッドの上でくつろぐ飼い主さんの足の上に、しっかりと前足を乗せる三毛猫のちーちゃん。その表情はどこか落ち着いていて、まるで“わかっていてやっている”かのようにも見え、思わずクス