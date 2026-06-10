「夕飯の準備をしてたら……。うにたんが鳴いてるから何かと思ったらコレ。『ママどうにかしてー』と言わんばかりにめっちゃ訴えてくる。うにたんのハウスに入ってご丁寧にロックまでしてる。ソファーの下におもちゃが入っちゃったのかと思ってたけど全然違った。うにたんごめんね。このあと無事に自分のハウスに入れたよ」【動画】「ママ、おねが〜い！」助けを求めるワンコがかわいすぎるそんな人間の子どもと犬、種族は異なれど