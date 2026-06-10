2026年中国水生生物一斉増殖・放流活動が6月9日、北京市内で開催され、市北部の密雲ダムにソウギョ、カワアカメなど淡水魚の種苗3万尾余りを放流しました。これにより、国内全体で水生生物資源増殖のために放流された稚魚の数は、年初以来5億尾を超えました。 今年の稚魚放流では、生きた魚を吸い上げるフィッシュポンプが初めて採用されました。稚魚はホースを通して水産種苗のスマートカウンターに迅速に入り、放流された稚魚の