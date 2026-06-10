蘇った「伝説のスポーツセダン」に反響殺到！現在の自動車市場において、かつて多くのドライバーを魅了した「セダンの名車」が、誰も予想しなかった形で再びスポットライトを浴びることになりました。日産が2026年6月4日に開幕した「第10回フィリピン国際モーターショー」で世界初公開した新型EVセダンに、なんと「プリメーラ」という伝統ある車名が与えられたのです。【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型プリメーラ」で