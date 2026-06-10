山形県の米沢市立病院で、保管していた両替用の現金15万5000円が紛失していたことがわかりました。病院は警察に被害届を提出し、現在捜査が行われています。 現金の紛失があったのは米沢市立病院の医事課です。 市によりますと3月16日の午前8時半ごろ、金融機関に両替を依頼するため、職員が金庫の中を確認したところ、保管していた両替用の現金80万円のうち、15万5000円が不足していることに気がつきました。無くなったのは1万