ホルムズ海峡でアメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたことをめぐり、アメリカとイランで報復攻撃の応酬に発展しています。アメリカ中央軍は9日、アメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたことへの報復として、ホルムズ海峡付近にあるイランの防空施設などを攻撃したと発表しました。イランメディアは、ホルムズ海峡周辺のゲシュム島や港湾都市シリクなど複数箇所で爆発音が聞こえたと伝えていて、ロイター通信は、アメリカ軍が20近く