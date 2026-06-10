阪神は、運営する甲子園歴史館で７月１１日、１２日のヤクルト戦の試合前に阪神ＯＢ４名による「なつ」夢トークショーを、初開催することを１０日発表した。同イベントは聖地甲子園で「夏」の夢を抱き、「懐」かしい夢をたどるというコンセプトの「親子『なつ』夢ペアチケット」の対象試合に合わせて開催するもの。福原忍氏、能見篤史氏（１１日のみ）、桧山進次郎氏、秋山拓巳氏（１２日のみ）の４名が参加する予定で、チケッ