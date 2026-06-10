９日に放送されたフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」では、５年前に四方田（佐藤二朗）前妻を殺した犯人が判明するも、その犯人が殺されてしまうという怒濤（どとう）の展開に。ネットでは、まさかの人物に疑いの目が向けられている。四方田は、喜多村（竹原ピストル）を任意同行。前日に起こった女性が鈍器で殴られる事件が発生し、犯人は自転車で逃走。四方田は喜多村へ「昨日の事件も、妻が殺された事件も、あなたがやった