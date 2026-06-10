ナチュラルローソンは6月9日より、メキシコ旅行気分を味わえる商品を集めた「¡Hola!メキシコフェア」を開催している。今回は、おすすめ商品をピックアップして紹介する。○チリコンカンライス(もち麦入りご飯)ナチュラルローソン「チリコンカンライス(もち麦入りご飯)」(599円)「チリコンカンライス(もち麦入りご飯)」(599円)は、トマト、豚挽肉、赤インゲン豆などを、チリパウダー､ブイヨン等で仕立てたスパイシーな味わいの