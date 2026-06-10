◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦国学院大９―０横浜商大＝７回コールド＝（１０日・東京ドーム）１５年ぶり５度目出場の横浜商大（神奈川大学）は５年ぶり２度目出場の国学院大（東都大学）に０―９で破れ、２回戦敗退となった。先発した佐藤諒音（４年＝向上）は得点圏に走者を起きながらも４回まで無失点と好投。しかし５回は１死から４連打を許すなど崩れ、４回２／３を６失点。後続も