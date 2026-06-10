ジャイアンツの?韓国のイチロー?イ・ジョンフ外野手（李政厚＝２７）が韓国人メジャー記録を打ち立てた。本拠地ナショナルズ戦に「５番・右翼」で出場したイ・ジョンフは３回二死一塁で韓国人メジャー記録の１７戦連続安打となる右前打を放った。さらに背番号５１は３点を追う５回一死一、三塁でも２点適時二塁打を放ちマルチ安打をマーク。この日は５打数２安打２打点で打率はメジャー単独２位の３割３分５厘に上昇した。