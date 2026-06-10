マイナビが運営する「マイナビティーンズラボ」は10日、「2026年上半期 10代女子が選ぶトレンドランキング」を発表した。調査は、13〜19歳の女性610人を対象にアンケートを実施した。期間は4月16日〜4月30日。今回の結果では、5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが複数部門で首位を獲得し、存在感を発揮。さらに、2026年デビューの新鋭グループ・モナキも各部門で上位に食い込み、10代女子の間で急速に支持を広げていることが明ら