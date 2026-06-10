5月13日、知人の50代男性をSUV車両ではねて殺害しようとした疑いで逮捕された平田尚人容疑者。6月9日、『FNNプライムオンライン』は、平田容疑者が覚せい剤を使用したとして再逮捕されたと報じた。「5月の逮捕後、平田容疑者の尿から覚せい剤陽性反応が確認されていたことが判明しました。車内からは薬物の吸引器具も発見されたんです。さらに、大麻とみられる物質約10グラムも見つかったといい、押収物の鑑定を進めています」（捜