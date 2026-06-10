県内でSNSを介した投資詐欺が2件発生し、合わせて2700万円がだまし取られました。 県警によりますと県内に住む50代の男性は、今年1月、インスタグラムで表示された投資の広告にアクセスしたところ、LINEグループに招待されました。 LINEグループで うその成功体験… LINEグループからは共犯とみられる参加者のうその成功体験などが送信され、男性は投資で利益が出ていると信用したということです。 その後