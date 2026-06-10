ジメジメ暑い日にもするりと食べられる春雨おかずをご紹介。トマトや豚こまに梅みそを加えた、さっぱりとしながらもこくのある味わい。春雨は戻さず加えるから手間いらず。ちゅるんとした春雨に煮汁がよくからんで、白飯が進みますよ〜。『トマトと豚こまの梅春雨』のレシピ材料（2人分）豚こま切れ肉……150g 塩……少々 春雨（カットタイプ）……50g トマト……2個（約300g） 〈A〉 梅干し（塩分15％程度）……1個 豆板醤…