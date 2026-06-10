高市早苗首相はこのまま疑惑を乗り切れるのか。野党は中傷動画の作成を依頼したとされる公設第一秘書を参考人招致するよう要求。マスコミ側も共同通信が週刊文春の「後追い」を始めるなど攻勢を強める一方だ。だが、高市氏周辺は「国会が閉じるまであと1カ月粘れば大丈夫」と余裕の構えを見せているという。この「温度差」はいったい何なのかーー。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」する前の高市首相現在と比較すると「まるで