中条あやみ 中条あやみが10日、Kアリーナ横浜で開催のMrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』グリーンカーペットに登場した。【写真】中条あやみ『CEREMONY』グリーンカーペットアザーカット6月10・11日にKアリーナ横浜で開催されるMrs. GREEN APPLEが主催する「CEREMONY」は、ファッション、音楽、カルチャーを融合させた新しい形のエンタテインメント・ショーだ。従来のライブやフェスとは一線を画し、「PRAISE（