【海外市場の注目ポイント】米消費者物価指数（ＣＰＩ）、カナダ中銀金融政策会合 本日２１時半に５月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表される。４月はガソリン価格の伸びなどもあって、予想を超える伸びを示した。４月から５月にかけて米国ではガソリン価格がさらに大きく上昇しており、５月分のＣＰＩもエネルギー価格上昇などを支えに、前回から伸びが強まると予想されている。ある程度の伸びは想定済みで、予想前